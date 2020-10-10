Сообщается, что 23-летний хавбек начнет тренировки в петербургской команде не раньше 13 октября.
Несколько дней назад Вендел перешел в "Зенит" из "Порту". Сумма трансфера составила 20 млн евро.
В ближайшем матче "Зенит" сыграет на своем поле с "Сочи". Поединок состоится 17 октября.
Источник: Metaratings.ru
Вендел приступит к тренировкам с "Зенитом" не раньше 13 октября
Полузащитник "Зенита" Вендел в ближайшее время прибудет в расположение нового клуба.
Фото: ФК "Спортинг"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!