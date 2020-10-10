Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своими мыслями по поводу работы футболистов на ТВ после завершения карьеры.
- Я понимаю, что это хорошие деньги, но глупая затея для футболиста. Глупая по одной простой причине: ты работал всю свою жизнь, не видел ни семью, никого, а тут опять раз тебе… Понятно, что это опять же работа, но ты понимаешь, что твои дети, твоя жена, твои близкие опять в пролете и ты все время катаешься на какие-то эфиры и передачи, - рассказал Акинфеев клубному телевидению ЦСКА.
34-летний Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за первую команду играет уже восемнадцатый год. За это время он 6 раз выигрывал чемпионат и столько же раз Кубок России, 7 раз становился обладателем Суперкубка, в 2005 году выиграл вместе с ЦСКА Кубок УЕФА.
Акинфеев о работе на телевидении: хорошие деньги, но глупая затея для футболиста
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о работе на ТВ после карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА
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