Футбольный агент Алексей Сафонов высказал критическое мнение по поводу перехода в ЦСКА 21-летнего аргентинского форварда Адольфо Гайча.
- Адольфо Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер. И непонятно, когда он заиграет… А я привык видеть в ЦСКА нападающих, которые сразу дают результат, - передает слова Сафонова "Советский спорт".
Аргентинец Адольфо Гайч перешел в ЦСКА 5 августа 2020 года из "Сан-Лоренсо", размер трансферной компенсации составил восемь с половиной миллионов евро. В составе "армейцев" Гайч принял участие в 6 матчах, сыграв в сумме 123 минуты, и результативными действиями не отметился.
Агент Сафонов: Гайч не убеждает, смотрится как утомленный пенсионер
Агент Алексей Сафонов прокомментировал трансфер нападающего Адольфо Гайча в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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