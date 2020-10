View this post on Instagram

Состоялась первая тренировка ФК «Уфа» под руководством Рашида Рахимова Сегодня утром команде был представлен новый главный тренер ФК «Уфа», им стал 55-летний специалист Рашид Рахимов. #фкУфа #МыУфа