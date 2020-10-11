"У меня остались только хорошие воспоминания о карьере в России. Я скучаю по форме "Зенита". В последнее время мне снятся игроки "Зенита". Я надеюсь, что мне посчастливиться поработать в нем в качестве босса", - приводит слова Текке Metaratings.
Также турок отметим, что, по его мнению, Андрей Аршавин является одним из лучших игроков в мире.
Напомним, что Текке выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 год. В составе "сине-бело-голубых" он провел 91 матча и забил 29 голов. С петербургским клубом Текке стал чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.
"В последнее время мне снятся игроки "Зенита". Текке - о карьере в России
Экс-нападающий "Зенита" и "Рубина" Фатих Текке поделился воспоминаниями о карьере в России.
Фото: ФК "Зенит"
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