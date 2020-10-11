Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход в московский "Спартак" 29-летнего правого защитника "Челси" Виктора Мозеса.
- Можно ли назвать Мозеса топовым трансфером для РПЛ? Он был в "Челси". А в остальном в чем Мозес топ? Ему еще надо освоиться в РПЛ, - передает слова Сафонова "Советский спорт".
Нигерийский правый защитник Виктор Мозес перешел в "Челси" из "Уигана" в августе 2012 года. После года в составе "аристократов" Виктор три сезона подряд провел в арендах в "Ливерпуле", "Сток Сити" и "Вест Хэме". Период с лета 2016 по январь 2019 года Мозес выступал за "Челси", но затем снова отправился в аренды - годичную в "Фенербахче" и полугодовую в "Интер".
Агент Сафонов: а в чем Мозес топ?
Агент Алексей Сафонов оценил потенциальный трансфер в "Спартак" защитника "Челси" Виктора Мозеса.
Фото: Getty Images
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