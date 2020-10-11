Бывший спортивный директор РФС и главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев высказал мнение по поводу возможной натурализации 26-летнего защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго.
- Думаю, у нас есть хорошие защитники в молодежной сборной. А Жиго? Сегодня он в "Спартаке", завтра уедет играть во Францию, Англию или Испанию. Я не думаю, что он будет так же относиться там к нашей стране. Вот если бы он остался здесь жить насовсем, перевез семью, выучил язык, тогда и можно было бы об этом говорить. На сегодняшний момент я против его натурализации, - передают слова Николая Писарева "Известия".
Французский центральный защитник Самюэль Жиго перешел в "Спартак" в июле 2018 года. В 54 матчах за красно-белых Жиго забил 6 голов и выполнил 4 результативные передачи. В главной сборной России центральные защитники в настоящее время являются дефицитной позицией, при этом в клубе Жиго играет в связке с основным центрбеком национальной команды Георгием Джикией.
Писарев: я против натурализации Жиго. У нас есть хорошие защитники в молодежной сборной
Экс-спортивный директор РФС Николай Писарев выразил свое отношение к потенциальной натурализации французского защитника "Спартака" Самюэля Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
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