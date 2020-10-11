Бывший тренер российской молодежки и спортивный директор РФС Николай Писарев высказался о форвардах сборной России Артеме Дзюбе и Александре Соболеве.
- Эти ребята - одноплановые футболисты. Один из них, Дзюба, сейчас больше играет в сборной, потому что у него опыт, игра больше подстроена под него впереди. А второй, Соболев, молодой и голодный, забил в первом же матче. Это тоже хорошо. Поэтому не стоит их сравнивать. Они скорее дополняют друг друга. Вписался ли Соболев уже полноценно в коллектив? Я думаю, он еще в процессе, - цитируют Писарева "Известия".
32-летний Артем Дзюба дебютировал в сборной России в ноябре 2011 года, провел за нее 45 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 14 результативных передач. 23-летний Александр Соболев впервые вышел на поле в майке национальной команды страны 8 октября в товарищеском матче против Швеции (1:2), провел на поле один тайм и забил свой дебютный гол за сборную.
Писарев: не стоит сравнивать Дзюбу и Соболева
Экс-главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев высказал свое мнение о нападающих главной национальной команды.
Фото: твиттер сборной России
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