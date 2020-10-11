По информации источника, "армейцы" сделали предложение казанскому клубу в районе 7-8 млн евро, однако "Рубин" не стал продавать хорвата.
Напомним, что Уремович перешел в "Рубин" из словенской "Олимпии" в 2018 году. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провел 9 матчей, в которых получил 5 желтых карточек.
Источник: "Бизнес Online"
"Рубин" отказался продавать Уремовича в ЦСКА за 7-8 млн евро
Защитник "Рубина" Филип Уремович мог перейти в ЦСКА.
Фото: ФК "Рубин"
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