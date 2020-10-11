"Тамбов" приступил к подготовке к матчу с "Ротором" (фото)

"Тамбов" начал подготовку к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ротором".

Встреча "волков" с волгоградской командой состоится 18 октября на "Волгоград Арене". Начало матча - в 14:00 по Москве.Источник: пресс-служба ФК "Тамбов"