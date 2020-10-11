"Тамбов" приступил к подготовке к матчу с "Ротором" (фото) "Тамбов" начал подготовку к матчу 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ротором". View this post on Instagram #фктамбов приступил к подготовке к матчу с @fc.rotor ? #фкТамбоввРПЛ #IamВолк A post shared by ПФК «Тамбов» (@pfctambov) on Oct 11, 2020 at 3:30am PDT Встреча "волков" с волгоградской командой состоится 18 октября на "Волгоград Арене". Начало матча - в 14:00 по Москве. Источник: пресс-служба ФК "Тамбов" Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 14:23 Автор: Андрей Бабич Теги: Тамбов Ротор Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5