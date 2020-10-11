У помощника судьи Алексея Ширяева также обнаружен коронавирус.
"Мой последний тест на ковид показал положительный результат. Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов.
У моего помощника Алексея Ширяева также положительный тест на коронавирус", - приводит слова Москалева "Спорт-экспресс".
Напомним, что ранее у российского арбитра Сергея Карасева тест на коронавирус также дал положительный результат.
Последним матчем, на котором работал Владимир Москалев, стала встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги "Рубин" - "Ахмат" (1:1).
У арбитра Москалева подтвердился коронавирус
Судья Владимир Москалев сообщил, что сдал положительный текст на COVID-19.
Фото: Дарья Исаева/"СЭ"
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