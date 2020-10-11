По информации источника, уфимский клуб может арендовать 20-летнего футболиста. Ранее Игнатов продлил контракт со "Спартаком" до 2023 года.
В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Игнатов в составе "Спартака-2" провел 13 матчей, в которых отличился 3-я забитыми мячами.
Источник: "Спорт-экспресс"
"Уфа" рассматривает вариант с арендой хавбека "Спартака" Игнатова
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов входит в список интересов "Уфы".
Фото: ФК "Спартак"
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