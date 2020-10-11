Помимо него, положительный тест сдали также ещё четыре футболиста Гвинеи.
Напомним, ранее в расположении сборной России положительный тест на Covid-19 сдал вратарь "железнодорожники" Маринату Гилерме. В Польше коронавирус выявили у Мацея Рыбуса.
В текущем сезоне РПЛ провёл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.
Источник: foot224.
Источник: вингер "Локомотива" Камано сдал положительный тест на коронавирус
Вингер московского "Локомотива" Франсуа Камано болен коронавирусом.
Фото: ФК "Локомотив"
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