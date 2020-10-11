— Планируем взять двоих-троих футболистов до 17-го числа. Нам нужен фланговый игрок, атакующий игрок и игрок в середину поля, — передаёт слова тренера "Матч ТВ".
Напомним, о назначении Рахимова было объявлено сегодня. Специалист, который ранее возглавлял "Амкар", "Ахмат" и "Локомотив", сменил на посту наставника башкирского клуба Вадима Евсеева.
Трансферное окно в России закрывается 17 октября.
К слову, экс-наставник "Уфы" заявил, что если бы у него был один Артём Тимофеев в составе, то клуб наверняка бы сейчас не шёл на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ.
Рахимов рассказал, сколько футболистов планирует подписать "Уфа" до конца ТО
Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов поделился планами на трансферное окно.
Фото: ФК "Уфа"
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