"Впечатления самые великолепные, я очень благодарен команде за то, как меня встретили. Благодарю административный, тренерский штаб, мне было очень легко с первой минуты. Я почувствовал, что меня здесь ждали.
Такие условия есть мало у кого. Я рад, что присоединился к "Краснодару", буду стараться оправдать то доверие, которое мне оказали.
С кем-то из игроков пересекался в сборной, с Марковым мы знакомы по "Тосно", сейчас мы вместе пришли, вдвоём легче вливаться в коллектив.
Сейв с "Локомотивом" самый яркий момент карьеры? Получается, да. Во всем мире это увидели, видео собрало большое количество просмотров. Для меня, как для защитника, это была единственная возможность помочь команде. Я старался это сделать, не думая ни о чём.
Почему выбрал "Краснодар"? На самом деле, было всё очень быстро. Мне утром позвонили и спросили, хочу ли я попробовать свои силы. Сказали, что меня ждут. Я сказал, что конечно, начинайте переговоры. Не думал, что всё произойдёт так быстро, но клубы созвонились, уладили все моменты и уже через три часа мне сказали, что можно собирать вещи и уезжать.
Я безумно благодарен "Ростову", что они так быстро договорились с "Краснодаром". Благодарю за интерес, надеюсь, у меня всё получится здесь. Я приложу максимум усилий, чтобы радовать наших болельщиков и делать их счастливыми", - рассказал Чернов в интервью клубной пресс-службе.
Чернов: в "Краснодаре" меня встретили великолепно
Новичок "Краснодара" защитник Евгений Чернов, ранее выступавший за "Ростов", прокомментировал свой переход в краснодарский клуб.
Фото: ФК "Ростов"
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