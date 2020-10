"В государстве понимают, что нельзя делать перерывы для спортсменов". Тарасов - о коронавирусе

View this post on Instagram

Все гадают, какие будут ограничения во второй волне - ясно, что она уже вовсю стартанула? Как спортсмену мне мне трудно и страшно представить, что можно оказаться снова без игр и тренировок на поле, первая волна в этом плане серьезно сказалась на спортивной сфере. Хорошо, что сейчас все понимают, руководители и в государстве, что нельзя делать такие перерывы, спортсмены должны быть в форме. И обсуждения мер ко второй волне начали в том числе с темы поддержки возможности спортивных занятий и мероприятий.