"В государстве понимают, что нельзя делать перерывы для спортсменов". Тарасов - о коронавирусе

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом в России.





Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 13?643 новых случая заражения COVID-19 – наибольшее значение за все время пандемии.Источник: "инстаграм" Дмитрия Тарасова