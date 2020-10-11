Семин: ни в коем случае не пропущу бой Хабиба

Экс-наставник " Локомотива " Юрий Семин рассказал, что будет смотреть боя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Фото: ФК "Локомотив"

"Ни в коем случае не пропущу этот бой. Будем смотреть и будем болеть за Хабиба. Мое мнение о поединке складывается исключительно из этого — из поддержки бойца. Надеюсь, он победит", - передает слова Семина РБ-Спорт.



Также Юрий Павлович отметил, что часто смотрит бои Нурмагомедова.



Напомним, что бой Хабиб – Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби.

