"Ни в коем случае не пропущу этот бой. Будем смотреть и будем болеть за Хабиба. Мое мнение о поединке складывается исключительно из этого — из поддержки бойца. Надеюсь, он победит", - передает слова Семина РБ-Спорт.
Также Юрий Павлович отметил, что часто смотрит бои Нурмагомедова.
Напомним, что бой Хабиб – Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби.
Семин: ни в коем случае не пропущу бой Хабиба
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что будет смотреть боя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Фото: ФК "Локомотив"
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