Нападающий "Ахмата" Умаев перешел в "Чайку"

"Чайка" объявила о переходе в клуб нападающего "Ахмата" Идриса Умаева.

? Идрис Умаев – игрок «Чайки» ?



21-летний нападающий взят в аренду до конца сезона.



Футбольный клуб «Чайка» подписал годичное арендное соглашение с нападающим грозненского «Ахмата» Идрисом Умаевым.#будьвстае pic.twitter.com/GD94uM9fSR — ФК «Чайка» (@chaykafc) October 12, 2020

21-летний форвард будет выступать за "Чайку" на правах аренды до конца сезона-2020/21.Умаев является воспитанником "Ахмата". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в 4-х матчах и результативными действиями не отметился.