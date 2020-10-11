В период с августа по сентябрь допинг-тестирование прошли шесть футболистов "железнодорожников".
В число протестированных игроков вошли вратарь Маринато Гилерме, защитник Михаил Лысов, полузащитники Рифат Жемалетдинов, Владислав Игнатьев и Антон Миранчук, форвард Федор Смолов.
За этот же промежуток времени РУСАДА проверило четырех футболистов "Зенита" и по три - "Спартака" и "Рубина".
После 10-и туров "Локомотив" имеет в своем активе 18 очков и занимает 5 место в Российской Премьер-Лиге. Следующий матч в чемпионате подопечные Марко Николича проведут дома 17 октября против "Уфы".
Источник: ТАСС
Футболистов "Локомотива" чаще остальных в РПЛ проверяют на допинг
Московский "Локомотив" на старте нового сезона РПЛ стал самым проверяемым РУСАДА клубом РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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