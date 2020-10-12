Поединок Россия - Турция завершился вничью со счетом 1:1.
"Могли, конечно, и проиграть вчера. Но ничья, скорее всего, закономерный результат. Первый тайм лучше мы выглядели, второй похуже. Но психологически, конечно, во втором тайме турки были на подъеме - сравняли счет, угадали с заменой. Надо обыгрывать венгров. Ничего плохого я не вижу", - сказал Писарев.
Ближайший матч команда Станислава Черчесова проведет против сборной Венгрии. Поединок пройдет 14 октября.
После 3-х туров Лиги наций сборная России с 7-ю очками занимает 1 место в 3-й группе Лиги В.
Источник: "СЭ"
Писарев: могли и проиграть Турции
Бывший игрок сборной России Николай Писарев подвел итог матча Лиги Наций национальной команды с Турцией.
Фото: сборная Турции
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