"Понимая всю социальную значимость, до решения суда в распорядительном порядке решено приостановить проведение массовых мероприятий на стадионе", - сказал Ляликов.
Ранее сообщалось, что "Спартак" и гендиректора красно-белых Шамиля Газизова могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
В следующем туре московская команда сыграет на выезде с "Химками". Поединок состоится 17 октября и начнется в 19:00 мск.
Источник: "СЭ"
"Спартак" временно приостановил деятельность стадиона "Открытие Арена"
Юрист "Спартака" Владислав Ляликов рассказал о ситуации с нарушением регламента по количеству зрителей на матче 10-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
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