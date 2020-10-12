"Спартак" временно приостановил деятельность стадиона "Открытие Арена"

Юрист "Спартака" Владислав Ляликов рассказал о ситуации с нарушением регламента по количеству зрителей на матче 10-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Понимая всю социальную значимость, до решения суда в распорядительном порядке решено приостановить проведение массовых мероприятий на стадионе", - сказал Ляликов.

Ранее сообщалось, что "Спартак" и гендиректора красно-белых Шамиля Газизова могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

В следующем туре московская команда сыграет на выезде с "Химками". Поединок состоится 17 октября и начнется в 19:00 мск.

Источник: "СЭ"

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Теги: Спартак
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