"Спартак" предложил 33-летнему хавбеку контракт с зарплатой 3 млн евро в год, однако Хедира ответил отказом. Ожидается, что игрок продолжит карьеру в одном из клубов MLS.
В минувшем сезоне Серии А Хедира в составе "Ювентуса" провел 12 матчей.
Источник: Calciomercatoweb
Источник: "Спартак" предложил Хедире контракт с зарплатой 3 млн евро, но получил отказ
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира в ближайшее время сменит клуб.
Фото: ФК "Ювентус"
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