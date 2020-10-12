Представитель "красно-белых" юрист Владислав Ляликов заявил, что на мачте "Спартак" — "Зенит" действительно отдельными болельщиками допускалось неиспользование масок и перчаток. Однако отметил, что московский клуб принимает все возможные организационные и технические меры, чтобы не допускать этих нарушений.
По заявлению Ляликова, на матче было 20 738 зрителей, из чего следует, что квоту "Спартак" не нарушал.
Напомним, что "Спартак" и гендиректора клуба Шамиля Газизова могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" не признал нарушение количества зрителей на матче с "Зенитом"
"Спартак" в суде не признал нарушение регламента по числу зрителей на стадионе во время матча 10-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).
Фото: "Чемпионат"
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