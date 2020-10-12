Сегодня, 12 октября, в Тушинском районном суде состоялось судебное заседание по делу о нарушении футбольным клубом "Спартак" мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче "красно-белых" с "Зенитом". Суд посчитал, что нарушения носили грубый характер, и оштрафовал московский клуб на 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток.
Источник: телеграм-канал "Ложа прессы"
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче с "Зенитом"
Тушинский районный суд оштрафовал АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" на 300 тысяч рублей за нарушение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче "Спартак" - "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
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