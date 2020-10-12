"Обжаловать решение о штрафе не будем. Хотелось бы не получить никакое наказание, но с решением суда согласны", - приводит слова директора департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антона Фетисова телеграм-канал "Ложа прессы".
Напомним, что сегодня, 12 октября, Тушинский районный суд принял решение оштрафовать "Спартак" на 300 тысяч рублей за нарушение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
"Спартак" не будет обжаловать штраф в 300 тысяч рублей
"Спартак" не будет обжаловать штраф в 300 тысяч рублей по административному делу о нарушении санитарных норм на матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!