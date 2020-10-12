О переходе форварда в московский клуб было объявлено 6 октября. Сообщается, что "Локомотив" заплатил "Порту" за трансфер Зе Луиша 7 млн евро.
Напомним, что экс-нападающий "Спартака" уже был внесен "Локомотивом" в заявку на чемпионат России и Лигу чемпионов.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Зе Луиш за 19 матчей забил 7 голов.
Источник: Sport24
Зе Луиш прилетит в Москву в понедельник
Сегодня, 12 октября, нападающий "Локомотива" Зе Луиш прилетит в Москву, чтобы присоединиться к команде.
Фото: ФК "Порту"
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