Слуцкий завел YouTube-канал и начал строить стадион в Волгограде на собственные средства
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий завел YouTube-канал, на котором будет рассказывать о строительстве стадиона в Волгограде на его собственные деньги.
Напомним, что Леонид Слуцкий родился в Волгограде. 49-летний специалист возглавил "Рубин" в декабре 2019-го года. После 10-и туров казанский клуб с 15-ю очками занимает 9 место в Российской Премьер-Лиге.
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