"Все равно мы будем постоянно говорить о нем, как о вратаре России №1. И Акинфеев действительно настоящая глыба в хорошем смысле этого слова. На мой взгляд, на данном этапе заменить Игоря в сборной очень сложно.
Реально ли его возвращение в сборную? Мне бы этого хотелось", - передает слова Гусева RT.
Напомним, что Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде после чемпионата мира-2018 в России. На счету 34-летнего голкипера ЦСКА 110 матчей за сборную России.
В нынешнем сезоне РПЛ в составе "армейцев" Акинфеев провел 10 матчей и пропустил 8 голов. В 4-х встречах Игорь сохранил ворота в неприкосновенности.
Гусев: Акинфеев остается вратарем №1 в России
Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев прокомментировал возможное возвращение Игоря Акинфеева в национальную команду.
Фото: ПФК ЦСКА
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