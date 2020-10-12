"Что касается состояния Кокорина, то с ним всё хорошо. Во время перерыва работает по своей программе, он в нормальном состоянии. Увидим ли мы его в матче с "Химками"? Это уже главному тренеру решать", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Напомним, что из-за повреждения Кокорин пропустил матч 10-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). В составе красно-белых 29-летний форвард принял участие в 3-х матчах.
Встреча "Химок" и "Спартака" состоится 17 октября. Начало матча - в 19:00 по Москве.
"Спартак" после 10-и туров имеет в своем активе 21 очко и занимает 2 место в РПЛ. "Химки" с 6 очками расположились на 14-й строчке.
Газизов рассказал о вероятности появления Кокорина на поле в матче с "Химками"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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