"Правда ли, что мой контракт действует еще два года? Намного меньше, чем два года. У меня были какие-то разговоры с клубом, но они пока приостановились. Я свое будущее вижу в клубе, я хочу продолжать играть", – сказал Оздоев в программе "Футбол России" с Ильей Казаковым.
Напомним, что Оздоев перешел в "Зенит" из "Рубина" в 2018 году. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний полузащитник провел 10 матчей и отметился одной результативной передачей.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
"Свое будущее вижу в "Зените". Оздоев - о новом контракте
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев рассказал о желании продолжить выступать за петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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