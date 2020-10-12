- Тест на коронавирус, который мы прошли, внёс свою лепту. Он дал возможность для ротации. Черчесов никогда не позволит себе выпустить на поле не до конца восстановившегося игрока. Бывали очень важные матчи, когда тренерский штаб не ставил футболиста, потому что не хотел рисковать его здоровьем, - сказал Безуглов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, из-за сомнительных тестов на коронавирус расположение сборной покинули Георгий Джикия, Маринато Гильерме и Марио Фернандес.
Вчерашняя встреча сборных России и Турции завершилась вничью со счетом 1:1. Голом в составе россиян отметился полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после передачи Романа Зобнина.
14 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Венгрии на стадионе "ВТБ Арена". Начало матча - в 21:45 мск.
По итогам 3-х туров группового этапа Лиги нации сборная России с 7-ю очками возглавляет 3-ю группу Лиги В. Ближайшие преследователи, сборная Венгрии, имеет в активе шесть очков.
Безуглов: коронавирус дал возможность для ротации в сборной России
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, как тесты на коронавирус повлияли на состав национальной команды.
Фото: РФС
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