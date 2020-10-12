- Форма Дзюбы перед Лигой чемпионов, конечно, тревожит. Он выхолощен. Серьезная нагрузка. Надо его менять, давать ему отдыхать. Зачем Черчесов выпускал его в контрольном матче с Швецией? Здесь мне сложно судить. Тренеру виднее.
Но факт остается фактом: Артем не способен выдерживать темп все 90 минут. Начал проигрывать борьбу. Почти во всех этих эпизодах во втором тайме с Турцией уступил, - цитирует Орлова "СЭ".
Вчерашняя встреча сборных России и Турции завершилась вничью со счетом 1:1. Голом в составе россиян отметился полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук после передачи Романа Зобнина. Дзюба отыграл весь матч. В товарищеском матче со Швецией Артем был заменен после первого тайма.
14 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Венгрии на стадионе "ВТБ Арена". Начало матча - в 21:45 мск.
По итогам 3-х туров группового этапа Лиги нации сборная России с 7-ю очками возглавляет 3-ю группу Лиги В. Ближайшие преследователи, сборная Венгрии, имеет в активе шесть очков.
Орлов: Дзюбу надо менять, он выхолощен. Артем не способен держать темп 90 минут
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре капитана сборной России и "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ТАСС
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