Оздоев: нет смысла ехать в Европу ради того, чтобы уехать. У нас прекрасный чемпионат, интересно играть

Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением об отъезде в зарубежный чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"
27-летний хавбек "Зенита" Магомед Оздоев высказал мнение о возможном переходе в европейский клуб. Полузащитник сборной России считает, что нет смысла уезжать в зарубежный чемпионат ради самого отъезда.

- Нет смысла ехать в Европу только ради того, чтобы просто уехать в Европу. У нас прекрасный чемпионат, интересно играть. Когда ты находишься в "Зените", это престижно. Ты постоянно на виду, вызываешься в сборную, играешь в еврокубках, - заявил Оздоев в эфире телепрограммы "Футбол России".

Магомед Оздоев перешел в "Зенит" из казанского "Рубина" в феврале 2018 года. В сине-бело-голубой футболке полузащитник сыграл 76 матчей (13 из них - в еврокубках), забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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Теги: Зенит Оздоев
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