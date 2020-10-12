Азмун вошел в пятерку самых дорогостоящих игроков Азии

Портал Transfermarkt составил список самых дорогостоящих игроков из стран АФК. Четвертую и пятую строчки рейтинга разделил нападающий "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун - его стоимость составляет 18 миллионов евро. Самым дорогим игроком Азии стал корейский форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, которого портал оценил в 64 миллиона.
25-летний Сердар Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в феврале 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 12 миллионов евро. Иранец провел за сине-бело-голубых 65 матчей, забил 39 голов и 15 раз ассистировал партнерам.