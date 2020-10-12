Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта может покинуть клуб из Санкт-Петербурга и перейти в туринский "Ювентус", сообщает Il Messaggero. По данным источника, руководство "Юве" может уволить занимающего сейчас аналогичную должность Фабио Паратичи, и Рибалта является одним из вариантов его замены.
Хавьер Рибалта находится в "Зените" с лета 2018 года, сине-бело-голубые при нем дважды выигрывали чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. В "Ювентусе" менеджер работал с 2012 по 2017 год.
Спортивный директор "Зенита" Рибалта может занять аналогичный пост в "Ювентусе"
"Ювентус" рассматривает спортивного директора "Зенита" Хавьера Рибалту в качестве кандидата на такую же должность в своей структуре.
Фото: ФК "Зенит"
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