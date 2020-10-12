"Мне показали, какие клубы были заинтересованы в услугах Кузяева. Это "Наполи". Итальянский клуб очень хотел Кузяева, главный тренер Дженнаро Гаттузо лично интересовался российским игроком. Также "Фортуна" проявляла интерес, "Арминия" и еще один топ-клуб, название которого я не хочу говорить, потому что я сам не особо верю в этот вариант", - сказал Шнякин в видео YouTube-канала "Тимур Журавель".
Напомним, что 6 октября петербургский "Зенит" объявил о подписании контракта с Кузяевым.
Кузяев мог перейти в "Наполи"
Журналист Дмитрий Шнякин рассказал о европейских клубах, которые были заинтересованы в услугах полузащитника Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"
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