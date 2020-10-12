30-летний форвард тульского "Арсенала" Кирилл Панченко, который перешел в "Тамбов" в августе и ушел из него в октябре текущего года, заявил, что в тамбовском клубе за эти два месяца не получил ни копейки. Спортивный директор "волков" Павел Худяков дал комментарий по этим словам.
Менеджер признал, что задержки зарплат были и есть, но заверил, что долги постепенно погашаются.
- Июнь и июль ребятам погасили. Думаю, завтра погасим август. Сентябрь мы погасим в конце октября. Перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Кириллом. Глобальных проблем с долгами нет. Есть проблемы, но они решаемы, - цитирует Худякова Sport24.
Спортдиректор "Тамбова" Худяков: перед всеми игроками долги погасим, в том числе и перед Панченко
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал слова экс-нападающего своего клуба Кирилла Панченко о денежных невыплатах.
Фото: РИА Новости
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