"Стал ли отъезд брата мотивацией для меня? Естественно, что у каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу. У меня всегда были такие мысли, поэтому ничего сверхъестественного в этом нет", - сказал Антон Миранчук.
Напомним, что брат Антона Алексей Миранчук в это трансферное окно перешел из "Локомотива" в "Аталанту".
В текущем сезоне РПЛ Антон Миранчук в составе "Локомотива" провел 9 матчей и забил 1 мяч.
Источник: Sport24
Антон Миранчук: у каждого футболиста есть мысли об отъезде в Европу
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о возможном продолжении карьеры в Европе.
Фото: ФК "Локомотив"
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