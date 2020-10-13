"Динамо" объявило о подписании контракта с 19-летним голкипером. Соглашение рассчитано на пять лет.
"Испытываю самые радостные эмоции, так как попал в клуб Премьер-лиги. И не простой клуб, а один из ведущих в стране, топ-клуб. Поэтому просто хочется доказывать своей ежедневной работой на тренировках, что мое появление здесь неслучайно", - сказал Будачев.
В текущем сезоне ПФЛ Будачев в составе "Ленинградца" провел 9 матчей.
"Динамо" объявило о трансфере Будачева
Вратарь "Ленинградца" Иван Будачев сменил клуб.
Фото: ФК "Динамо"
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