"Берём Жалолиддинова в аренду до конца сезона без права выкупа. Договорился с "Локомотивом", что они будут полностью платить его зарплату", - цитирует Худякова "Чемпионат".
Напомним, что Жалолиддинов перешел в "Локомотив" летом этого года из "Бунедкора". Контракт 18-летнего полузащитника с московским клубом рассчитан сроком на 5 лет. После подписания соглашения Жалолиддинов попал в заявку "Локомотива" на РПЛ, однако позже был отзаявлен из-за лимита на легионеров.
"Тамбов" после 10-и туров имеет в своем активе 8 очков и занимает 13 место в РПЛ.
Спортивный директор "Тамбова" сообщил об аренде Жалолиддинова, зарплату будет платить "Локомотив"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил об аренде полузащитника "Локомотива" Жасурбека Жалолиддинова.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!