Несмотря на отрицательный результат повторного теста на коронавирус 31-летний польский футболист будет находиться в самоизоляции до 15 октября.
Напомним, что о заболевании Рыбуса коронавирусом стало известно 6 октября.
"Локомотив" 17 октября проведет матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой". Начало встречи - в 16:30 по Москве.
Источник: Польский футбольный союз
Защитник "Локомотива" Рыбус вылечился от коронавируса
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус сдал отрицательный тест на COVID-19.
Фото: ФК "Локомотив"
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