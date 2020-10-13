Сегодня "армейцы" провели товарищескую игру с тульским "Арсеналом". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Мяч в составе ЦСКА забил Гайч.
"Гайч уже лучше понимает, чего мы от него хотим. Он правильно оценивает многие вещи - как мы системно защищаемся, каким образом прессингуем, как атакуем, куда надо открываться. Он хорошо цеплялся за мячи и вверху, и внизу, что очень важно", - цитирует Гончаренко клубная пресс-служба.
Напомним, что аргентинский форвард перешел в ЦСКА из "Сан-Лоренсо" в августе этого года.
Гончаренко: Гайч уже лучше понимает, чего мы от него хотим, и правильно оценивает многие вещи
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил действия Адольфо Гайча в товарищеском матче с "Арсеналом".
Фото: ПФК ЦСКА
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