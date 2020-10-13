- Мне было бы интересно попробовать свои силы за границей. Но у меня нет такого, что обязательно нужно уехать, например, до 25 лет. Как получится, - сказал Соболев в интервью "Российской газете".
В текущем сезоне Соболев провел 10 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Накануне форвард отличился дебютным голом за сборную России в товарищеском матче со Швецией (1:2).
Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 21 очко. Столько же у "Зенита", однако петербуржцы опережают "Спартак" по дополнительным показателям.
Соболев: интересно было бы попробовать свои силы за границей
Нападающий "Спартака" Александр Соболев ответил на вопрос, хотел ли бы он поиграть в зарубежных чемпионатах.
Фото: РИА Новости / Александр Ступников
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