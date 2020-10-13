Ростовский клуб близок к выкупу Терентьева за сумму около 300 тыс. евро. Трансферу сильно поспособствовало желание Терентьева уйти в "Ростов".
В нынешнем сезоне РПЛ Терентьев в составе "Зенита" вышел на поле лишь один раз, не отметившись результативными действиями.
Чистяков провел за "Ростов" в российском чемпионате два матча, в которых не сделал ни голов, ни голевых передач.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Зенит" арендует Чистякова, а "Ростов" выкупит Терентьева
Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков перейдет в "Зенит" на правах аренды, в обратном направлении отправится защитник сине-бело-голубых Денис Терентьев.
Фото: ФК "Ростов"
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