Сообщается, что самарская команда уже сделала предложение о покупке форварда. Скауты "армейцев" посещают игры, где наблюдают за Максименко.
Известно также, что ЦСКА не единственный клуб РПЛ, который интересуется Артемом. Название клуба не уточняется.
В 14 турах ФНЛ Максименко забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.
Источник: Metaratings
ЦСКА и "Крылья Советов" хотят приобрести форварда московского "Велеса"
Нападающий московского "Велеса" Артем Максименко вызвал интерес у ЦСКА и "Крыльев Советов".
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