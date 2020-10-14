По информации источника, после прилета в столицу России нигериец отправится в Тушино, где посетит "Открытие Арену", музей и базу красно-белых. Масштабная презентация новичка запланирована на конец текущей недели. Как сообщалось ранее, Мозес уже получил российскую визу.
Напомним, что Мозес выступает за "Челси" с 2012 года, а минувший сезон провел в аренде в миланском "Интере". В итальянском клубе под руководством Антонио Конте 29-летний футболист принял участие в 12-и матчах Серии А, в которых сделал 5 ассистов.
Источник: Metaratings
Мозес прилетит в "Спартак" в пятницу
Потенциальный новичок "Спартака" полузащитник "Челси" Виктор Мозес прилетит в Москву на частном самолете в пятницу, 16 октября.
Фото: ФК "Челси"
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