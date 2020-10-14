По информации источника, 19-летний хавбек мог отправиться в аренду в "Уфу", за которую выступал в сезоне-2019/2020. После перехода в "Спартак" Остон редко появлялся на поле. Главный тренер московского клуба Доменико Тедеско рассматривал вариант с арендой игрока для получения игровой практики, однако впоследствии поменял свое решение.
В нынешнем сезоне Урунов провел 6 матчей за "Спартак" и отличился одним забитым голом.
Источник: телеграм-канал инсайдера Ивана Карпова
"Уфа" могла взять в аренду Урунова из "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Остон Урунов мог вернуться в "Уфу".
Фото: ФК "Спартак"
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