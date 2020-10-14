"Помню нашу последнюю игру со "Спартаком" — неплохая была. Мне хотелось бы, чтобы мы чемпионами были, естественно. Я думаю, "Спартак" будет до конца за чемпионство бороться. Пускай они будут вторые тогда", - цитирует Кержакова "Фонтанка.ру".
Напомним, что матч "Спартак" - "Зенит" в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги завершился вничью со счетом 1:1. Петербургский клуб делит с красно-белыми первую строчку в чемпионате России. В следующем туре "Спартак" встретится с "Химками", а "Зенит" сыграет с "Сочи".
Кержаков: думаю, "Спартак" будет бороться за чемпионство до конца. Пускай они будут вторые
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит"
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