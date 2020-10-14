"Спартак" хочет отправить Игнатова в аренду. Игрок не хочет уходить

Московский "Спартак" хочет, чтобы полузащитник Михаил Игнатов продолжил текущий сезон в аренде.
Фото: ФК "Спартак"
Однако 20-летний футболист не хочет уходить, а готов бороться за место в стартовом составе красно-белых.

Ранее сообщалось, что игрока готовы арендовать "Уфа" и "Химки".

В текущем сезоне Игнатов провёл 13 матчей в ФНЛ за "Спартак-2", забил три гола и отдал три голевые передачи.

Источник: "РБ-Спорт".

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Теги: Спартак Спартак-2 Игнатов ФНЛ
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