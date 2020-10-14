Однако 20-летний футболист не хочет уходить, а готов бороться за место в стартовом составе красно-белых.
Ранее сообщалось, что игрока готовы арендовать "Уфа" и "Химки".
В текущем сезоне Игнатов провёл 13 матчей в ФНЛ за "Спартак-2", забил три гола и отдал три голевые передачи.
Источник: "РБ-Спорт".
"Спартак" хочет отправить Игнатова в аренду. Игрок не хочет уходить
Московский "Спартак" хочет, чтобы полузащитник Михаил Игнатов продолжил текущий сезон в аренде.
Фото: ФК "Спартак"
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