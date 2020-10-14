Главный тренер "Динамо" Шварц: давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой

?Сандро Шварц передает привет всем динамовцам!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020
И да, он уже подучил русский ?
С нетерпением ждем тренера в Москве ? pic.twitter.com/X69Mv3TjuB
- Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков "Динамо", - сказал Шварц по-русски.
- С нетерпением жду этого великолепного вызова! Москва - большой город с прекрасными возможностями. Горд, что скоро буду здесь. "Динамо" - фантастический клуб с большим именем в российском футболе. Убежден, что вместе мы добьемся успеха. Давайте начнем творить историю с молодой и потрясающей командой "Динамо"! - добавил тренер.
После 10 туров "Динамо" с 17 очками занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ. 18 октября бело-голубые сыграют в гостях против ЦСКА.